Kraliçe nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kraliçe dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi?
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Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi Kraliçe'nin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak etti. Peki, Kraliçe nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kraliçe dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...
Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Kraliçe nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kraliçe dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? İşte ayrıntılar...
Kraliçe dizisinin İstanbul'da çekildiği tahmin edilmektedir. Dizinin fragmanında yer alan mekanların İstanbul'da olduğu düşünülüyor.
Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.
Burcu Özberk - Deniz
Gökhan Alkan - Ateş
Selin Şekerci - Zeynep
Özgün Karaman - Ali
Ayşe Akın
Serhat Parıl
Afra Karagöz
Enez Koçak
Ecenaz Üçer
Ege Semih Erken
Melis Özçimen
Caner Nalbantoğlu
Merve Honca
Ferhat Yılmaz
Gülşehri Mina Kekeç
Umut Kaplıca
Cihat Tamer