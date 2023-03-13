Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi Kraliçe'nin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak etti. Peki, Kraliçe nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kraliçe dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...

Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Kraliçe nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kraliçe dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? İşte ayrıntılar...

KRALİÇE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kraliçe dizisinin İstanbul'da çekildiği tahmin edilmektedir. Dizinin fragmanında yer alan mekanların İstanbul'da olduğu düşünülüyor.

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burcu Özberk - Deniz

Gökhan Alkan - Ateş

Selin Şekerci - Zeynep

Özgün Karaman - Ali

Ayşe Akın

Serhat Parıl

Afra Karagöz

Enez Koçak

Ecenaz Üçer

Ege Semih Erken

Melis Özçimen

Caner Nalbantoğlu

Merve Honca

Ferhat Yılmaz

Gülşehri Mina Kekeç

Umut Kaplıca

Cihat Tamer