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Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti

Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti Haber Videosunu İzle
Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti
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Norveç Kralı Harald V'nin ölümü ülkede planlanan bir düğünü de erteletti. Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe, kralın hayatını kaybettiği gün yapılması planlanan düğün törenini iptal ederken, yeni tarih henüz belirlenmedi.

  • Norveç Kralı Harald V, 89 yaşında Oslo'daki ulusal hastanede nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe, kralın ölümü nedeniyle Pål Sandvid ile cuma günü yapmayı planladığı düğün törenini iptal etti ve yeni tarih henüz belirlenmedi.
  • Harald V'nin ölümünün ardından oğlu Haakon VIII kral oldu; Harald V, eşi Kraliçe Sonja ile 58. evlilik yıl dönümünden bir gün önce hayatını kaybetti.

Norveç Kralı Harald V'nin hayatını kaybetmesi, Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe'nin düğün planlarını değiştirmesine neden oldu. Lindboe, beş yıldır nişanlı olduğu Pål Sandvid ile cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı düğün törenini, kralın aynı gün yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal etti.

Lindboe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Harald V için taziye mesajı yayımladı. Belediye Başkanı, "Sensiz bir Oslo ve Norveç'i hayal etmek zor. Kral olmak için taça ihtiyacın yoktu" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Lindboe ile Pål Sandvid, beş yıllık birlikteliklerinin ardından bu yıl haziran ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Belediye başkanının siyasi danışmanı, kralın ölümü nedeniyle iptal edilen düğün töreni için henüz yeni bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

HARALD V 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Norveç Kralı Harald V, başkent Oslo'daki ulusal hastanede nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada 89 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 35 yıl boyunca tahtta kalan Harald V'nin ölümünün ardından oğlu Haakon VIII kral oldu.

HALKIN SEVDİĞİ BİR HÜKÜMDARDI

Harald V, Norveç monarşisini modernleştiren ve halkla yakın ilişkisiyle öne çıkan bir hükümdar olarak biliniyordu.

Geleneklere aykırı biçimde halktan gelen Sonja ile evlenen Harald, ülkenin zorlu dönemlerinde birleştirici bir figür olarak öne çıktı.

Kral Harald V, eşi Kraliçe Sonja ile 58. evlilik yıl dönümünden yalnızca bir gün önce hayatını kaybetti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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