Üye Girişi
Haberler

Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kraliyet uzmanlarına göre, Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici boyutlarda. Kanserle mücadele eden 75 yaşındaki kralın "hala çok hasta" olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor. Peki, Kral Charles öldü mü?

Kral Charles öldü mü? Kraliyet uzmanlarına göre, Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici boyutlarda. Kanserle mücadele eden 75 yaşındaki kralın "hala çok hasta" olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor. Peki, Kral Charles öldü mü? Detaylar...

KRAL CHARLES ÖLDÜ MÜ?

Kraliyet uzmanları, 75 yaşındaki Kral Charles'ın kanserle mücadelesinin endişe verici boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Kralın 'hala çok hasta' olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor. 'Operasyon Menai Bridge' adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor. Kral Charles henüz ölmedi ancak sağlık durumu nedeniyle cenaze hazırlıkları şimdiden başladı.

KRAL CHARLES HASTA MI?

"Operasyon Menai Bridge" adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor.

Charles, Ocak 2024'te prostat ameliyatı geçirdi ve Şubat'ta kanser teşhisi aldı. Bu süreçte, Prens William daha fazla sorumluluk üstlendi. Kral, kısa süreli halka açık görevlere dönse de, sağlığının ciddi şekilde kötüleştiği bildiriliyor.

Saray çevresindeki kaynaklar, durumun gösterilenden daha ciddi olduğunu ve cenaze planlarının aciliyet kazandığını belirtiyor.

Kraliyet ailesinin tüm üyeleri için benzer ölüm planları mevcut. Bu planlar, iktidarın sorunsuz geçişini sağlamayı ve bilginin kontrollü yayılmasını amaçlıyor.

Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Birleşik Krallık Kral Charles Kral Charles Saray

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek?
title