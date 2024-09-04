Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor

Kral Charles öldü mü? Kraliyet uzmanlarına göre, Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici boyutlarda. Kanserle mücadele eden 75 yaşındaki kralın "hala çok hasta" olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor. Peki, Kral Charles öldü mü? Detaylar...

KRAL CHARLES ÖLDÜ MÜ?

Kraliyet uzmanları, 75 yaşındaki Kral Charles'ın kanserle mücadelesinin endişe verici boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Kralın 'hala çok hasta' olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor. 'Operasyon Menai Bridge' adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor. Kral Charles henüz ölmedi ancak sağlık durumu nedeniyle cenaze hazırlıkları şimdiden başladı.

KRAL CHARLES HASTA MI?

"Operasyon Menai Bridge" adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor.

Charles, Ocak 2024'te prostat ameliyatı geçirdi ve Şubat'ta kanser teşhisi aldı. Bu süreçte, Prens William daha fazla sorumluluk üstlendi. Kral, kısa süreli halka açık görevlere dönse de, sağlığının ciddi şekilde kötüleştiği bildiriliyor.

Saray çevresindeki kaynaklar, durumun gösterilenden daha ciddi olduğunu ve cenaze planlarının aciliyet kazandığını belirtiyor.

Kraliyet ailesinin tüm üyeleri için benzer ölüm planları mevcut. Bu planlar, iktidarın sorunsuz geçişini sağlamayı ve bilginin kontrollü yayılmasını amaçlıyor.