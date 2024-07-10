Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur?

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KRAL BALIĞI NEDİR?

Kral balığı, Latince adı Seriola dumerili olan, halk arasında yaygın olarak "amberjack" veya "greater amberjack" olarak bilinen bir balık türüdür. Genellikle büyük ve güçlü yapısıyla tanınan Kral balığı, dünya genelinde özellikle spor balıkçılığı açısından önemlidir. Yetişkin bir kral balığı 1,5 metreye kadar büyüyebilir ve 60 kilogramdan fazla olabilir.

KRAL BALIĞI YENİR Mİ?

Evet, kral balığı yenilebilir. Etinin lezzetli ve besleyici olduğu biliniyor. Genellikle ızgara, fırınlama veya soteleme yöntemleriyle pişirilir. Ancak, bazı bölgelerde büyük kral balıkları, ciguatera zehirlenmesi riski nedeniyle dikkatli bir şekilde tüketilmektedir.

KRAL BALIĞI NERELERDE OLUR?

Kral balığı, çeşitli denizlerde ve okyanuslarda geniş bir alana sahiptir. Atlantik Okyanusu'nda, Batı Atlantik'te Kuzey Carolina'dan Brezilya'ya kadar olan bölgede, Doğu Atlantik'te ise Portekiz kıyılarından Angola'ya kadar uzanan bölgede bulunabiliyor. Akdeniz boyunca geniş bir yayılım gösterir ve hem kuzey hem de güney kıyılarında bulunabilir. Karayipler'de, Karayip Denizi ve çevresindeki adaların sularında sıklıkla görülür. Hint Okyanusu'nda, Doğu Afrika kıyıları, Madagaskar çevresi ve Kızıldeniz gibi bölgelerde de bulunabilir. Pasifik Okyanusu'nda ise Güney Japonya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede, özellikle sıcak ve ılıman sularda görülür. Kıyıya yakın bölgelerde, genellikle resifler, kayalıklar ve sualtı dağlarının etrafında yaşar. Genellikle 20 ila 70 metre derinlerde, bazen daha derin sularda yaşarlar.