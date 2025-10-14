KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır?

Kpss yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, sonuçlar açıklandı mı ve sonuçlara nasıl erişilebilir? KPSS tercih süreci tamamlandıktan sonra adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranını merak ediyor. Sonuçlara ulaşmak isteyenler için adım adım nasıl kontrol edileceği ve hangi platformların kullanılacağı detaylarıyla haberin devamında yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alım yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 saat 15.00 itibarıyla ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına dair detaylı sayısal bilgiler ise ekte sunulmuştur.

KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih sonuçlarını kolayca sorgulayabilirler. Ayrıca sonuçlar e-Devlet kapısı üzerinden de takip edilebilmektedir.

KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sonuçlarını hızlı ve kolay şekilde kontrol edebilirler. Yerleştirme sonuçları sistemde şeffaf biçimde paylaşılırken, sonuçların kesinleşmesi ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi de eş zamanlı olarak tamamlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan toplam 18 bin personel alımı kapsamında, 15 bin 247 sözleşmeli pozisyonun tercih süreci sona erdi. Kadro dağılımı sağlık sektörünün farklı alanlarına göre titizlikle planlandı.

En yüksek kontenjan, toplam 6 bin 445 pozisyonla hemşirelik branşına ayrıldı. Bu durum, Sağlık Bakanlığı'nın hemşire ihtiyacına verdiği önemi açıkça gösteriyor. Ayrıca tıbbi sekreter için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri branşında ise 1809 kadro tahsis edildi.

Bu geniş kadro dağılımı, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, farklı branşlardan uzman personel alarak sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.