KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?

Kpss Ortaöğretim ve Ön Lisans tercih süreciyle ilgili detaylar, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Binlerce kişi, "Kpss tercihleri ne zaman başlayacak?" ve "Tercih süreci nasıl işleyecek?" sorularına yanıt arıyor. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip bu süreç, tercih tarihleri ve prosedürlerle ilgili bilgilerle şekilleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih tarihleri de henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. KPSS tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.