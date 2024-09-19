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KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var

KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var
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KPSS Ön lisans 2024 sınavına katılan adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları bekleniyor. Sonuçlarda yer almakta olan KPSS P93 puan türü ile hangi mesleklerin yapılabileceği adaylar tarafından merak konusu haline geldi. Bu nedenle birçok aday KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir? Sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir? KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var?

Kpss P93 puan türü meslekleri nelerdir? Sorusu, heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Birçok aday KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var? Sorusunu merak ediyor. Peki, KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir? KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var?

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS P93 puan türü ile aşağıdaki meslekler ve memur kadroları alım gerçekleştirmektedir.

• Belediyelerde zabıta memuru

• Kamu kurumlarında şöför

• Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

• İşletmen & kontrolör

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Anbar memuru

• Hizmetli

• Kaloriferci

• Polis

• Astsubay

• Sekreter

P93 NE DEMEK?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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