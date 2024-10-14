Üye Girişi
Haberler

KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!

KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS Ortaöğretim tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayıp başlamadığı ve tercih ekranı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Kpss Ortaöğretim tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS Ortaöğretim tercih tarihlerini ve başvuru detaylarını öğrenmek için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. KPSS Ortaöğretim tercih süreci başladığında, adaylar kendilerine uygun kadroları tercih etmek için tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.

KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!

KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

  • Üniversiteler
  • Enstitüler
  • Bakanlıklar
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
  • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
  • Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • Türk Dil Kurumu Başkanlığı
  • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Sayıştay Başkanlığı
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Eğitim KPSS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.