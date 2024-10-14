Kpss Ortaöğretim tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS Ortaöğretim tercih tarihlerini ve başvuru detaylarını öğrenmek için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. KPSS Ortaöğretim tercih süreci başladığında, adaylar kendilerine uygun kadroları tercih etmek için tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.

KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR