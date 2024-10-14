KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!
KPSS Ortaöğretim tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayıp başlamadığı ve tercih ekranı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Kpss Ortaöğretim tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS Ortaöğretim tercih tarihlerini ve başvuru detaylarını öğrenmek için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. KPSS Ortaöğretim tercih süreci başladığında, adaylar kendilerine uygun kadroları tercih etmek için tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı!
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.
KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR
- Üniversiteler
- Enstitüler
- Bakanlıklar
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Karayolları Genel Müdürlüğü
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
- Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türk Dil Kurumu Başkanlığı
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
- Gelir İdaresi Başkanlığı
- Sayıştay Başkanlığı
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü