KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav bittikten sonra resmi sitede yayınlanıyor. Adaylar, sınav bitiminin ardından soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabilir. Peki, Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından ortaöğretim KPSS sınav uygulaması 15 Eylül günü gerçekleşiyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın 12:25 sıralarında tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yayınlanacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI İLE HANGİ MESLEKLER/BÖLÜMLER SEÇİLEBİLİR?

Aşağıdaki memurluklara tercih yapabilmek için, kadroların karşılığı olan özel nitelikleri taşımak gerekiyor. Bu nitelikler arasında ilgili bölümden mezun olmak ya da sertifika sahibi olmak gibi kriterler mevcuttur.

-Bekçilik

-Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

-Belediyeler (zabıtalık dahil)

-Orman koruma memuru

-Teknisyenlik

-Memurluk

- Laborant ve diğer sağlık alanları

-Vhki (sınırlı ortaöğretim büro yönetimi veya KPSS ortaöğretim puanı alma vs gibi)

-Zabıt katiplikleri

-İnfaz Koruma