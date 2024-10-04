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KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır?

KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır?
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ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda merak edilen tarihler yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden ilan edilecek. KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki nedir? KPSS sonuçlarına nereden bakılır?

Kpss 2024 ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı ÖSYM duyuruları binlerce aday tarafından takip ediliyor. Ortaöğretim KPSS ne zaman açıklanacak araştırmaları ekim ayı ilk haftasının sonuna gelinirken adayların gündeminde yer alıyor. KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki nedir? KPSS sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM AİS NEDİR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adaylara sunulan online bir platformdur. AİS üzerinden sınav başvuruları, tercih işlemleri, sonuç öğrenme gibi tüm önemli işlemler gerçekleştirilebilir .

KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır?

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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