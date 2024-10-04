Kpss Ortaöğretim sınavında 70 puan almak, adayların atanma şanslarını etkileyen önemli bir faktördür. Genel olarak, 70 puan alan bir adayın atanma olasılığı, tercih edeceği pozisyonların ve kurumların kontenjanlarına bağlı olarak değişiyor. Peki, KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Büro memuru

Destek personeli

Sekreterlik gibi pozisyonlar yer alır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandığında, ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS'e giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.

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