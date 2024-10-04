Kpss Ortaöğretim sınavında 60 puan almak, adayların atanma şanslarını etkileyen önemli bir faktördür. Genel olarak, 60 puan alan bir adayın atanma olasılığı, tercih edeceği pozisyonların ve kurumların kontenjanlarına bağlı olarak değişiyor. Peki, KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM 60 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

Memur Pozisyonları

Pozisyonları İşçi ve Tekniker Pozisyonları

Yerel Yönetimlerdeki Görevler

Kıdemli Memurluk

İlgili Haberler

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.

KPSS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandığında, ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS'e giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler.