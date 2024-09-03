KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

Kpss Ortaöğretim sınavı merakla bekleniyor. Sınav tarihine kısa bir süre kala, adaylar sınav merkezleri hakkında bilgi edinmek için yoğun bir şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Ne zaman belli olacak? 2024 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? Son başvuru tarihi ne zaman? gibi sorular gündeme geliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

KPSS SINAN GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav giriş yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir.