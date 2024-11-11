KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi!

2024 yılı için KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ön lisans tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve takvimi, KPSS'ye giren adaylar tarafından merak edilen önemli bir konu oldu. KPSS ön lisans tercihlerinin yapıldığı süreç, genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli bir tarihte başlıyor. KPSS ön lisans tercihlerinin 2024 yılı için yapılacağı tarihlerin tam olarak netleşmesi için ÖSYM'nin resmi açıklamaları bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.