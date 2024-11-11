Üye Girişi
Haberler

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi!

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS ön lisans tercih sürecinin başlaması adayları heyecanlandırıyor. KPSS ön lisans tercihlerinin ne zaman yapılacağı hala belirsizliğini koruyor. Adaylar, sürecin ne zaman başlayacağına dair bilgi almak için ilgili kurumların web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip ediyorlar.

2024 yılı için KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ön lisans tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve takvimi, KPSS'ye giren adaylar tarafından merak edilen önemli bir konu oldu. KPSS ön lisans tercihlerinin yapıldığı süreç, genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli bir tarihte başlıyor. KPSS ön lisans tercihlerinin 2024 yılı için yapılacağı tarihlerin tam olarak netleşmesi için ÖSYM'nin resmi açıklamaları bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi!

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.