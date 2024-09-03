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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr)

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KPSS Ön Lisans sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını araştırıyor. KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl kontrol edileceği konusu merak ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanma tarihini ve KPSS Ön Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden ulaşacaklarını merak ediyor. Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sonuçlarına erişebilecektir. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr)

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr)

KPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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