KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? 2024 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans sınavı için başvuru tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. KPSS ön lisans sınavına katılmak isteyen adaylar için önemli bilgilerin verileceği bu dönemde, sınav tarihleri ve sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detaylar yakında duyurulacak.
Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) 2024 Ön Lisans başvuru süreci başlıyor! İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için düzenlenen ön lisans KPSS başvuruları ve sınav tarihleri duyuruldu. KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, KPSS ön lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar...
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının girebileceği KPSS ön lisans sınavı için başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ösym.gov.tr adresinden yapılacak. Geç başvuru tarihleri ise 9-10 Temmuz olarak belirlendi.
2024 KPSS Ön Lisans Başvuru ve Sınav Takvimi
Başvuru Tarihleri:
- Normal Başvuru: 13 Haziran - 2 Temmuz
- Geç Başvuru: 9-10 Temmuz
Başvuru yeri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ösym.gov.tr.
Sınav tarihi: 1 Eylül 2024
Sonuç açıklama tarihi: 20 Eylül 2024