KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) 2024 Ön Lisans başvuru süreci başlıyor! İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için düzenlenen ön lisans KPSS başvuruları ve sınav tarihleri duyuruldu. KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, KPSS ön lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının girebileceği KPSS ön lisans sınavı için başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ösym.gov.tr adresinden yapılacak. Geç başvuru tarihleri ise 9-10 Temmuz olarak belirlendi.

2024 KPSS Ön Lisans Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri:

Normal Başvuru: 13 Haziran - 2 Temmuz

Geç Başvuru: 9-10 Temmuz

Başvuru yeri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ösym.gov.tr.

Sınav tarihi: 1 Eylül 2024

Sonuç açıklama tarihi: 20 Eylül 2024