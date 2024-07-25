KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİNE NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.