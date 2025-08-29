KPSS ne zaman? 2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat kaçta?

2025 KPSS A Grubu sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından belirlenen sınav takvimine göre eylül ayında gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna zamanında katılabilmek için sınav tarihini ve saatini net olarak bilmek istiyor. Özellikle kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce lisans mezunu aday, 2025 KPSS sınavının tüm detaylarını öğrenmek istiyor. İşte 2025 KPSS A Grubu sınavı tarihi, başlama saati ve sınav süresi hakkında güncel bilgiler…

KPSS NE ZAMAN?

2025 KPSS A Grubu (Lisans) Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı, 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu oturum, KPSS sürecinin temelini oluşturuyor ve hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür testlerinden oluşuyor.

KPSS A GRUBU SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınav, sabah saat 10:15'te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre verilecek. ÖSYM'nin uyarılarına göre sınav salonlarına en geç 10:00'a kadar giriş yapılması gerekiyor. 10:00'dan sonra gelen adaylar kesinlikle içeri alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. 28 Ağustos 2025 itibarıyla bu belgeler indirilebilir durumda. Belgede sınav merkezi, salon bilgisi ve sınav kuralları yer alıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ