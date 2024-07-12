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KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika?

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KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı hizmete girdi. Adaylar, sınav tarihlerini ve giriş belgelerini bu ekran üzerinden öğrenebilecekler. Sınavın ne zaman yapılacağına dair merak edilen tüm detaylar sorgulama ekranında yer alıyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Adaylar, KPSS lisans sınavı giriş belgesini aratıyor. KPSS Lisans sınavının kaç dakika süreceği ve kaç sorudan oluşacağı merak ediliyor.

KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika?

KPSS LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika?

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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