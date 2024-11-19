KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!

Kpss lisans branş bazında sıralama sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına göre kendi branşlarında diğer adaylarla kıyaslandıkları sıralamayı görebilir. Sıralama sonuçları, adayların başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtılıyor. KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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