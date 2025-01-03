KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! KPSS/2 sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. KPSS-2024/2 tercih sonuçları, uzun zamandır memur adaylarının büyük bir merakla beklediği konular arasında yer alıyordu. Açıklanan sonuçlarla birlikte, birçok aday hayalini kurduğu kamu görevine adım atma şansı elde etti. Peki, KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır ve detaylar neler? İşte, KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.