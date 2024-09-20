Kötü Kan SON BÖLÜM izle! 20 Eylül Cuma Kötü Kan 4. Bölüm FULL HED izleme linki var mı?

Kötü Kan bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin aşrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça geniş. Dizi hakkında diğer detaylar da merak edilirken son bölüm izleme linki araştırıldı. Peki, Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu derledik.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oktay'ın ortadan kaybolması kulübün gündemine bomba gibi düşer. Oktay'ın telefon kayıtlarından Şule ile görüştüğü ortaya çıkınca Fevzi'nin öfkesi Kartal'a yönelir. Fevzi'nin eşi Türkan oğlunun başına geleni adeta hissetmekte, Fevzi'yi Oktay'ı bulması için sıkıştırmaktadır. Şahin sebep olduğu ölümün yükünü taşımakta zorlanınca Burhan ondaki durgunluğu fark eder ve oğlunu konuşturarak gerçeği öğrenir. Saatler geçerken Oktay'ın ne ölüsü ne de dirisi ortada yoktur. Fevzi ve Burhan büyük bir çatışmanın eşiğindeyken Nazan son çare olarak Kartal'dan yardım ister. Kartal çekilmiş silahların gölgesinde yaklaşan savaşı durdurmaya çalışırken babasından gelen telefonla tüm hesapları alt üst olacaktır.

KARAKTERLER:

Kartal (Ertan Saban)

Nazan (Damla Sönmez)

Fevzi (Hüseyin Avni Danyal)

Burhan (Levent Ülgen)

KÖTÜ KAN KONUSU NE?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

KÖTÜ KAN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kötü Kan bölümlerini BURADAN izleyebilirsiniz.