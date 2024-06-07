Üye Girişi
Haberler

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 8 Haziran 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 8 Haziran Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 8 Haziran günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Haziran Konya su kesintisi saatleri!

7 HAZİRAN KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Selçuklu Akşehir Karatay Ereğli Meram Konya Gündem Yerel Yaşam Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

 İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat!
Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title