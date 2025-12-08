Haberler

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Güncelleme:
Türkiye'de büyük bir sorun haline gelmeye başlayan şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bir büyükbaş işletmesinde belirlenen şap hastalığı sonrasında 11 mahallede karantina başlatıldı. Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" ilan edilirken, karantina alınan mahallelere 30 gün boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek. Öte yandan bölge genelinde binlerce hayvana şap aşısı uygulandı.

  • Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı.
  • Kemikler Mahallesi koruma bölgesi olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandı.
  • 30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.

Türkiye'de son dönemde büyük sorun yaratmaya başlayan şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı.

BÜYÜKBAŞ İŞLETMESİNDE FARK EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

BU MAHALLELERDE KARANTİNA UYGULANACAK

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak. 30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

BİNLERCE HAYVANA ŞAP AŞISI UYGULANDI

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500
