Korhan Saygıner kimdir? Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner kimdir? Korhan Saygıner kaç yaşında, nereli?

12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evli olan Zuhal Topal kimdir? merak ediliyor. Bunun yanında Korhan Saygıner de merak edilmekte. TV8'de yayın hayatına başlayacak olan Yemekteyiz programını sunacak olan Zuhal Topal ve Zuhal Topal'ın eşi merak edilmekte. Peki, Zuhal Topal ve eşi kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner kimdir? Korhan Saygıner kaç yaşında, nereli? Korhan Saygıner hayatı ve biyografisi nedir? Zuhal Topal kimdir?

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

4 kardeş olan Müzisyen Korhan Saygıner, ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. Korhan Saygıner Ünlü sunucu Zuhal Topal ile 27 Ağustos 2008 yılında İstanbul Sarıyer Yeniköy'de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmiştir. Aslen İzmir Karşıyaka'lıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca 6 parça'da bestecilik yönünüde gösteren Korhan Saygıner 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza atmıştır.

En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle saygın ödülleri toplayan Korhan, Sezen Aksu'nun unutulmaz "Tükeneceğiz"i ülkemizin önemli yorumcularından Funda Arar ile birlikte seslendirerek de şarkıcılıkta ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir.

Zuhal Topal'la evliliğinden Lina adında bir kız çocuğu bulunan Korhan Saygıner, Zuhal Topal'la Sofrada'nın yapım şirketi Dual Yapımın da sahibidir.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976, İstanbul doğumlu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. Şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Zuhal Topal birçok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.