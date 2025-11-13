Tümgeneral, TSK'nın general sınıfı içinde yer alan, önemli operasyonel yetkilere sahip bir komutanlık rütbesidir. Türk Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nde kullanılır; deniz kuvvetlerindeki karşılığı ise tümamiraldir. Korgeneral mi tümgeneral mi daha yüksek rütbedir?

TÜMGENERAL NEDİR? GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Tümgeneral, TSK'nın general sınıfı içinde yer alan, önemli operasyonel yetkilere sahip bir komutanlık rütbesidir. Türk Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nde kullanılır; deniz kuvvetlerindeki karşılığı ise tümamiraldir.

Tümgeneral, genellikle:

• Tugay seviyesinden daha büyük birliklerin komutanlığını üstlenir.

• Kolordu komutan yardımcılığı veya çeşitli stratejik komutanlık görevlerinde bulunabilir.

• Sorumluluk sahası geniştir fakat üstünde hâlâ daha büyük birlikleri komuta eden general rütbeleri bulunur.

TSK hiyerarşisinde tümgeneral, iki yıldızlı general olarak bilinir. Bir anlamda general sınıfındaki yükselişin orta seviyesinde yer alır.

KORGENERAL NEDİR? ÜST DÜZEY STATÜ VE YETKİLERİ

Korgeneral, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey askerî rütbelerinden biridir ve tümgeneralin bir üst basamağında bulunur. Deniz kuvvetlerindeki karşılığı koramiraldir.

Bir korgeneralin görev alanı çok daha geniştir:

• Kolordu, ordu gibi büyük ölçekli askerî birlikleri komuta edebilir.

• Stratejik operasyonlarda en üst düzey karar alıcı komutanlar arasında yer alır.

• Kuvvet komutanlıklarında kritik pozisyonlarda görev alabilir.

Üç yıldızlı bir general olan korgeneral, TSK hiyerarşisinde general rütbelerinin ikinci en yüksek seviyesidir. Korgeneralin üzerinde yalnızca orgeneral rütbesi bulunur.

Kısaca özetlemek gerekirse: Tümgeneral, korgeneralden daha düşük bir rütbedir. Üst rütbe ise korgeneraldir. Ancak bu farkın nedenleri, görev kapsamları ve hiyerarşik yapı detayları haberimizin devamında geniş şekilde ele alındı.

TSK'DA GENERAL RÜTBELERİ SIRALAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general/amiral rütbe sıralaması aşağıdaki gibidir:

1. Orgeneral / Oramiral (4 yıldız)

2. Korgeneral / Koramiral (3 yıldız)

3. Tümgeneral / Tümamiral (2 yıldız)

4. Tuğgeneral / Tuğamiral (1 yıldız)

Bu sıralama, hem komuta yetkilerini hem de sorumluluk alanlarını belirler. Dolayısıyla bu listede görüldüğü gibi korgeneral, tümgeneralden daha yüksek bir rütbedir.

NEDEN SIK SIK KARIŞTIRILIYOR?

Bu iki rütbenin sıkça karıştırılmasının birkaç önemli nedeni bulunuyor:

1. Benzer kelime yapıları:

Her iki rütbe de "general" kelimesiyle biter ve "tüm" ile "kor" ifadeleri halk arasında zaman zaman yanlış yorumlanabilir.

2. Görev alanlarının görünür olmaması:

Askerî görevlendirmeler çoğu zaman kamuoyuna açık şekilde gerçekleşmediğinden, bu rütbeler arasındaki farklılıklar her vatandaş tarafından bilinmeyebilir.

3. Medya dilindeki kullanım farkları:

Zaman zaman haberlerde rütbe isimleri yanlış ya da eksik geçirilebiliyor, bu da kafa karışıklığını artırıyor.

RÜTBELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

TSK'daki mevcut general rütbeleri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir askerî gelenek içinde şekillenmiştir. Osmanlı'da kullanılan mirliva, ferik ve müşir gibi rütbeler, Cumhuriyet döneminde modern ordularla uyumlu hâle getirilerek bugünkü hâlini almıştır.

• Tümgeneral, eski Osmanlı rütbelerinden "ferik" seviyesine yakın bir karşılık taşır.

• Korgeneral ise daha üst komuta seviyesini ifade eden rütbelerin modern karşılığıdır.

Bu tarihsel dönüşüm, bugünkü dört aşamalı general rütbe sisteminin temelini oluşturmuştur.

KORGENERAL DAHA YÜKSEK RÜTBE

Tüm bu bilgiler ışığında sorunun yanıtı nettir:

Korgeneral, tümgeneralden daha yüksek bir rütbedir.

Üç yıldızlı korgeneral, TSK'nın en üst komuta seviyelerinden birini temsil ederken; iki yıldızlı tümgeneral daha alt sırada yer alır. Bu rütbe farkı, hem operasyonel yetki hem de yönetim sorumlulukları açısından belirleyicidir.