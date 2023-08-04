Kördüğüm filmi, başrollerinde ünlü sanatçılar Orhan Gencebay ve Gülşen Bubikoğlu yer alıyor. Film severler tarafından merakla beklenen Kördüğüm'ün çekildiği yer ve çekim tarihi araştırılıyor. Film, izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyor ve konusu ile oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Peki, Kördüğüm filmi nerede çekildi? Kördüğüm filmi ne zaman çekildi, kaç yılında çekildi, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği senaryosunu ise Fuat Özlüer ve Erdoğan Tünaş'ın yazdığı Kördüğüm filmi merak ediliyor. Birçok Yeşilçam oyuncusunun yer aldığı Kördüğüm filminin konusu ve oyuncuları gündem oldu. Peki, Kördüğüm filmi nerede çekildi? Kördüğüm filmi ne zaman çekildi, kaç yılında çekildi, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

KÖRDÜĞÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Türker İnanoğlu üstlenen Kördüğüm filmi fakir bir balıkçı olan genç ile zengin bir iş adamının kızı olan Gülşen'in imkansız aşkını konu edinmektedir. 1982 yılında vizyona giren Kördüğüm filminin çekimleri Marmaris'te gerçekleştirilmiştir.

KÖRDÜĞÜM FİLM OYUNCULARI

Orhan Gencebay

Gülşen Bubikoğlu

Kenan Pars

Kadir Savun

Hüseyin Baradan

Coşkun Göğen

Yusuf Sezgin

Alev Sayın

KÖRDÜĞÜM FİLM KONUSU NEDİR?

Yaşamını süngercilik yaparak kazanan Orhan, babası, ünlü bir sanayici olan ve evi terk eden Gülşen' le evlenirler. Gülşen babasının baskıları sonucu Orhan' ı terk etmek zorunda kalır ve İstanbul' a döner. Orhan, bir hesaplaşma ve onur meselesi yaparak Gülşen' in peşinden İstanbul' a gelir...

KÖRDÜĞÜM FİLM YÖNETMENİ KİMDİR?

Filmin yönetmeni Osman Fahir Seden'dir. Seden, 22 Mart 1924 tarihinde İstanbul'da doğmuş 1 Eylül 1998'de hayatını kaybetmiştir. Lütfi Ö.Akad'la senaryo çalışmaları yaptı. Seden Film şirketini kurdu. 'Kanlarıyla Ödediler' adlı filmiyle yönetmenliğe başladı (1955).