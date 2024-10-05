Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı?

Kör Nokta, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak. Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı?

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

KÖR NOKTA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır. Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer. Alptekinler de normalleşmek, bir an evvel rutin hayatlarına dönmek konusunda acelecidir. Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır. Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır. Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Adalet ister kanunla gelecek ister kısasla!"

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.

KÖR NOKTA KARAKTERLERİ

CİHAN ALPTEKİN

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Kör Nokta' dizisinde canlandırdığı "Cihan Alptekin" karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizinin senaryosunun ve karakterler arasındaki derin ilişkilerin kendisini projeye çeken unsurlar olduğunu belirtti.

Senaryonun güçlü yapısına ve olay örgüsüne dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, projeyi kabul etme süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Her sahneyi okurken sonunda ne olacak merakı ile senaryoyu tek solukta bitirdim. Projenin yönetmeni Yusuf Ömer Sınav ile yaptığımız görüşme ve Cihan karakterine dair vizyonu beni çok etkiledi. Kör Nokta dizisi hayatımızdaki "kör noktaları" gözler önüne serecek. Proje içinde karakterlerin birbirleri ile olan ilişkisi, sadece size bir diziye değil gerçek bir hayat yolculuğu duygusuna sürüklüyor. Neden sonuç ilişkisi ile ve sonra ne olacak merakı ile seyirciyi ekran başına toplayacağına inanıyorum" dedi.

GECE

Dizinin başrol oyuncularından Çağla Boz, rol aldığı Gece karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Diziyi tercih etme nedenini, her sahnesini okurken kalbinin ritmini değiştiren bir senaryoya sahip olduğunu söyleyen Boz; "Seyircimizin bizi izlerken her karakterle ayrı ayrı bağ kuracağını düşünüyorum. Birçok duyguyu barındırıyor olması izleyenleri keyifle ekrana kilitleyecek" dedi.

ASUDE

Dizinin en etkileyici karakterlerinden Asude'yi canlandıran İlayda Çevik, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Asude karakterine hazırlanırken, onu en iyi şekilde anlamaya çalıştığını ifade eden İlayda Çevik; "Asude'nin zaaflarını keşfetmek ve insani yanlarını vurgulamak, onu daha gerçekçi kılmamda büyük bir rol oynadı. Bu ince noktalar, karakteri daha derinlemesine yorumlamama yardımcı oldu," şeklinde konuştu.

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