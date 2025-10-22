Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Konyaspor Beşiktaş kaç kaç? Konyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Konyaspor Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Beşiktaş maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor Beşiktaş maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Beşiktaş maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.