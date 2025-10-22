Konyaspor Beşiktaş hangi kanalda? Konyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Konyaspor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV platformundan canlı Konyaspor Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.