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Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu?

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Konya'da meydana gelen bir olayda, 4 Afgan tarafından bir kadın öldürüldü. Olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği, öldürülen kadının kim olduğu konusunda detaylar merak ediliyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesinde toprağa gömülü bir kadın cesedi bulundu. Olayın ne zaman ve nerede geçekleştiği merak ediliyor. Peki, Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu?

KONYA'DA NE OLDU?

Olay, gelen bir ihbar üzerine polis ekiplerinin harekete geçmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, bahçede gömülü halde bulunan cesedin Ç.E. adlı kadına ait olduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu?

YABANCI UYRUKLU DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yabancı uyruklu dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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