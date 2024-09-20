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Konya Beyşehir Müftüsü kimdir? Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli kim, nereli, evli mi?

Konya Beyşehir Müftüsü kimdir? Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli kim, nereli, evli mi?
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Konya Beyşehir Müftüsü Gökhan Becerikli ile ilgili çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımları sonrası Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli nereli, evli mi ve Konya Beyşehir Müftüsü kimdir konuları araştırıldı.

Konya Beyşehir Müftüsü kimdir veBeyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli nereli, evli mi soruları son günlerde merak edilenkonular arasına girdi. Peki, Konya Beyşehir Müftüsü kimdir?

KONYA BEYŞEHİR MÜFTÜSÜ KİMDİR?

1986 yılında Manisa Turgutlu'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Turgutlu'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığında ilk olarak; 2010 yılında Kastamonu'nun Cide İlçesinde İmam Hatip olarak göreve başlayıp daha sonra İzmir Kemalpaşa'dadevam ederken girdiği sınavda başarılı olarak 2016-2019 yılları arasında İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezini tamamlayarak 2019 yılında Balçova İlçe Müftülüğüne vaiz olarak atandı.

2020 yılında açılan müftülük yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olarak aynı yılın Aralık ayında Derebucak İlçe Müftülüğü görevine atandı. Becerikli, iyi derecede Arapça biliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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