İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü
Antalya'da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Konya-Antalya karayolu su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı, yolun ne zaman yeniden açılacağı ise belirsizliğini koruyor.
- Antalya-Konya karayolu, yoğun yağmur ve sel suları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
- Yolun İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümünde su seviyesi 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştı.
- Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği belirtiliyor.
Günlerdir Antalya ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya- Konya karayolu trafiğe kapatıldı.
YOL GÜNLERDİR KAPALI
Antalya'nın Taşağıl yönünden gelen ve bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor.
2 METREYE YAKIN SU VAR
Şiddetli yağışların ardından İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümde karayolu sel sularının altında kaldı. Yağış durmuş olmasına rağmen, bazı noktalarda su seviyesinin 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Karayolları ekipleri bölgede suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
YOLUN NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR
Yetkililer, bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yol üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Bu nedenle Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor.