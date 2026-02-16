Haberler

İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Konya-Antalya karayolu su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı, yolun ne zaman yeniden açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

  • Antalya-Konya karayolu, yoğun yağmur ve sel suları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
  • Yolun İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümünde su seviyesi 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştı.
  • Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği belirtiliyor.

Günlerdir Antalya ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya- Konya karayolu trafiğe kapatıldı.

YOL GÜNLERDİR KAPALI

Antalya'nın Taşağıl yönünden gelen ve bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor.

İki ili bağlayan yoldan günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

2 METREYE YAKIN SU VAR

Şiddetli yağışların ardından İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümde karayolu sel sularının altında kaldı. Yağış durmuş olmasına rağmen, bazı noktalarda su seviyesinin 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Karayolları ekipleri bölgede suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İki ili bağlayan yoldan günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

YOLUN NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Yetkililer, bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yol üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Bu nedenle Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor.

İki ili bağlayan yoldan günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

Kaynak: AA / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMali:

Mükemmel bir mühendislik örneği... Şimdi suçlu kim desek çok yağan yağmurlardır diyecekler :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Mesajları ifşa oldu! Takım arkadaşından Alperen Şengün hakkında şok sözler

Mesajları ifşa oldu! Takım arkadaşından Alperen hakkında şok sözler