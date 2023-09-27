"Konya KOMEK kurs başvurusu yapma sitesi" Konyalılar tarafından merak konusu oldu. Konya'da, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KOMEK kursları için kayıt işlemleri başlamış durumda. KOMEK, birbirinden farklı branşlarda eğitim almak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Peki, KOMEK kayıtları ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte detaylar…

KOMEK kursları, yüz yüze eğitimle gerçekleşecek ve Konya'da farklı bölgelerde hizmet verecek. Yani, istediğiniz branşta uzmanlaşmak için KOMEK'e kayıt yaptırabilirsiniz.Peki, KOMEK kayıtları ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? Konya KOMEK kurs başvurusu yapma sitesi! İşte detaylar…

KOMEK KAYITLARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri olan KOMEK, yeni dönem kayıtlarını kabul etmeye başladı. Kayıtlar, 26 Eylül ile 9 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında kayıt işleminizi tamamlayarak kendinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için harika bir fırsat elde edebilirsiniz.

Komek kurs kayıtları başladı

KONYA KOMEK KURS BAŞVURUSU YAPMA SİTESİ

KOMEK Konya Meslek Edindirme Kursları başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aradığın tüm eğitimler KOMEK'te seni bekliyor. 26 Eylül'de ücretsiz olarak hem online hem yüz yüze eğitimlerin kayıtları başlıyor. Kayıtlar; komek.org.tr "

Kayıt işlemleri için komek.org.tr adresini ziyaret ederek online başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.