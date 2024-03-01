Başarılı komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Turhan apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaburgaları kırılan komedyenin tedavisi devam ediyor. Özgür Turhan'ın haberini okuyanlar ise onun kim olduğunu merak ediyor. Birçok kişi komedyen Özgür Turhan'ı araştırıyor. Özgür Turhan kimdir? Komedyen Özgür Turhan kim, kaç yaşında?

ÖZGÜR TURHAN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, sosyal medya fenomeni, youtuber, komedyen, şovmen. 1992, Kayseri doğumlu. İzmir Balçova Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Youtuber Deniz Bağdaş ile evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi gibi kendisinin de yotube kanalı vardır. Ayrıca çeşitli sahnelerde stant up gösterileri yapmaktadır. Özgür Turhan, 2014 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler: