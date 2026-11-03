Kolera'dan Sert Eleştiriler: Lvbel C5 ve Alizade'nin Rap Müziği Kalitesini Düşürdüğünü Söyledi

Kolera’dan Lvbel C5 ve Alizade’ye Sert Sözler: Hiç Beğenmiyorum

Türkçe rap müziğin köklü isimlerinden Kolera, Haberler.com’a verdiği röportajda rap müziğin kalitesinin düştüğünü söyledi. Lvbel C5 ve Alizade’nin çalışmalarını beğenmediğini açıklayan ünlü rapçi, Lvbel C5'in konserlerinde playback yaptığını ve bir dönem sahneye kendisine benzeyen birini çıkardığını öne sürdü.

Türkçe rap müziğin köklü isimlerinden Kolera, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtladı. 1998'de rap yapmaya başladığını ve 28 yıldır sektörde olduğunu hatırlatan Kolera, müzik dünyasındaki değişimi sert sözlerle eleştirdi.

“CEHALET HER ZAMAN DAHA ÇOK DOMİNE EDİYOR”

Bir araştırmaya göre Türkiye’de Z kuşağının yüzde 69'unun rap ve hip hop dinlediği hatırlatılan Kolera, son dönemde milyonlara ulaşan şarkıların sözlerini değerlendirdi. Kolera, “Cehalet her zaman daha çok domine ediyor. Bilgelik her zaman daha küçük bir toplumda. Ne kadar cehaletle bir şey yaparsan onun alıcısı daha çok oluyor. Bunu üzülerek söylüyorum” dedi. İnsanların müzik dinlerken yorulmak istemediğini anlayabildiğini belirten sanatçı, genel tabloda müzikalitenin aşağı çekildiğini ifade etti.

“BİRAZ UZİ’Yİ BEĞENİYORUM”

Uzi, Motive, Lvbel C5 ve Alizade gibi isimlere ilişkin soruyu yanıtlayan Kolera, “Aralarından biraz Uzi’yi beğeniyorum. Diğerlerine karşı çok bir şeyim yok. Hele Lvbel C5 ve Alizade’yi zaten hiç beğenmiyorum” ifadelerini kullandı.

NICKI MINAJ VE CARDI B ÖRNEĞİ

Rap’in erkek egemen ve protest bir müzik türü olduğunu söyleyen Kolera, Nicki Minaj ve Cardi B’nin cinsel obje olarak ortaya çıkarak rap’i “evirip çevirdiğini” savundu. Bu durumun yalnızca Alizade için değil, aynı yolu izleyen herkes için geçerli olduğunu belirten Kolera, “Maalesef çok ucuz, çok kalitesiz geliyor bana bunlar” dedi. Bu yaz pek çok ünlünün tangalı fotoğraflar paylaştığını söyleyen sanatçı, “Bu kadar yozlaşmak bence çok kalitesiz, çok ucuz ama bunun alıcısı da var” diye konuştu.

Sosyal medyada bir takipçisinin şarkılarını çok beğendiğini ama kendisini “keko” bulduğunu yazdığını anlatan Kolera, “Biraz dekolte versem ‘Bu kadın süper’ diyecek. Tabii ki bizim de dekoltemiz oluyor ama bu açıklığın da bir dozajı var. Onu ucuzlaştıran bir yere geldiği zaman ben orada yokum” dedi.

“PLAYBACK YAPIYOR” İDDİASI

Lvbel C5'in geçmişte kendisine “Ağlama” dediğini hatırlatan Kolera, buna cevap vermediğini söyledi. Rapçinin dinleyici kitlesine saygı duyduğunu belirten Kolera, Lvbel C5'in konserlerinde playback yaptığını ve bir dönem sahneye kendisine benzeyen birini çıkardığını iddia etti. Kolera, “Bunu bildikten sonra sen hâlâ onun konserine gidiyorsan senin hakkın bu. Alan memnun, satan memnun. Ben kaliteli bulmuyorum” dedi.

Kazanılan paranın kalitenin göstergesi olmadığını vurgulayan Kolera, “Trilyonları vuruyor olabilirsin, en iyi arabalara, en iyi villalara sahip olabilirsin ama bizim gözümüzde çok kalitesiz bir iş yapıyorsun” ifadelerini kullandı.