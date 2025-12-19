Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

TasteAtlas'ın açıkladığı "Dünyanın en iyi sakatat yemekleri" listesi, gastronomiden çok sosyal medyada mizah ve tartışma konusu oldu. Listede Yunanistan'a ait Kokoretsinin üst sıralarda yer alması, Türkiye'de "Yunanistan yine kopya çekiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Listenin ilk sırasında Peru'ya ait Anticuchos de corazon yer alırken, ikinci sıraya Yunanistan'ın Kokoretsisi yerleşti. Türkiye ise ciğer sarma ile beşinci, kokoreç ile altıncı sırada kendine yer buldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI:"HOCAM YUNANİSTANKOPYA ÇEKİYOR"

Listenin yayımlanmasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı duruma tepki gösterdi. Yapılan yorumlar arasında,

"Hocam Yunanistan kopya çekiyor",

"Çakması orijinalini nasıl geçebilir?"

"Baklavadan sonra kokoreç de mi?" ifadeleri dikkat çekti.

Birçok kullanıcı, kokorecin sokak kültürüyle Türkiye'de özdeşleştiğini vurgularken, Yunanistan'ın benzer lezzeti sahiplenmesini dalgaya aldı.