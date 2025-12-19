Haberler

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Güncelleme:
TasteAtlas'ın "Dünyanın en iyi sakatat yemekleri" listesi bu kez Türkleri kızdırdı. Yunanistan'ın, Türk kokorecinden esinlenerek yaptığı kokoretsinin listede daha üst sırada yer alması sosyal medyada "Hocam Yunanistan kopya çekiyor" ve "Çakması orijinalini nasıl geçer?" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • TasteAtlas'ın 'Dünyanın en iyi sakatat yemekleri' listesinde Yunanistan'ın Kokoretsisi ikinci sırada yer aldı.
  • Aynı listede Türkiye'nin kokoreci altıncı sırada yer aldı.
  • Listenin ilk sırasında Peru'ya ait Anticuchos de corazon yer aldı.

TasteAtlas'ın açıkladığı "Dünyanın en iyi sakatat yemekleri" listesi, gastronomiden çok sosyal medyada mizah ve tartışma konusu oldu. Listede Yunanistan'a ait Kokoretsinin üst sıralarda yer alması, Türkiye'de "Yunanistan yine kopya çekiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Listenin ilk sırasında Peru'ya ait Anticuchos de corazon yer alırken, ikinci sıraya Yunanistan'ın Kokoretsisi yerleşti. Türkiye ise ciğer sarma ile beşinci, kokoreç ile altıncı sırada kendine yer buldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI:"HOCAM YUNANİSTANKOPYA ÇEKİYOR"

Listenin yayımlanmasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı duruma tepki gösterdi. Yapılan yorumlar arasında,

"Hocam Yunanistan kopya çekiyor",

"Çakması orijinalini nasıl geçebilir?"

"Baklavadan sonra kokoreç de mi?" ifadeleri dikkat çekti.

Birçok kullanıcı, kokorecin sokak kültürüyle Türkiye'de özdeşleştiğini vurgularken, Yunanistan'ın benzer lezzeti sahiplenmesini dalgaya aldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Türkiyede ne eti olmadığı icin geçer tabi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Kaç kere yazdım, yiyeceklerinmize hayvanciklarimiza, cicegimize bocegimize kadar tescilliyelim. Bize ait olduğunu tasdikliyelim, aksi takdirde Yunan herseyimizi çalıyor, cacigimizi zaziki yapmışlar, donerimizi ciroz veya baklavamizi baklavaki veya sarmamizi sarmalı diye adlandiriyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyi de ucuz diye yunan marketlerine gidiyorlar. Biz Tarımda çiftçimizi desteklemezsek ileride şimdi alabildiğimiz gıda maddelerini paramız olsa alamayacağız bu gidişle. İthalatla nereye kadar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kokoretsin mi , o ne ya ! Arsızlığın da böylesi. Kırk yıllık Kani , olur mu Yani..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

