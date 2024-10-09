Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı, Ankara'da mı?

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın Köfteci Yusuf olduğu kesinleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Peki, Domuz eti Köfteci Yusuf hangi şubesinde çıktı? İstanbul'da mı?

DOMUZ ETİ KÖFTECİ YUSUF HANGİ ŞUBESİNDE ÇIKTI?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklandı. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunuldu. Olayın yankıları sürerken T24, bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğuna dair belgeleri paylaştı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi.

İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

MAHKEME KARARIYLA MI ENGELLENDİ?

Köfteci Yusuf'un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce harekete geçip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği ileri sürüldü. Ancak, konuya ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkmadı. Firmadan ve bakanlıktan da bu konuda açıklama yapılmadı.

FİRMA AÇIKLAMA YAPMADI

Haberler.com olarak şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kaldı. Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu da konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.

İşte Köfteci Yusuf'la ilgili şubat ve mart aylarındaki iki rapor;

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