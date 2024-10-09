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Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu?

Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu?
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda, ünlü köfte zinciri Köfteci Yusuf'a ait bazı numunelerde domuz eti bulunduğu belirlendi. Bu tespit, geçtiğimiz şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen denetimlerde yapıldı. Olayın yankıları sürerken T24, bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğuna dair belgeleri paylaştı. Gelişmeler sonrası Köfteci Yusuf'ta domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu, merak edildi.

Bakanlık, yakın zamanda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini kamuoyuna açıkladı. Bu listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde de domuz eti tespit edildi. Ayrıca, bazı tanınmış börekçilerin ürünlerinde de benzer iddialar gündeme geldi; bu ürünlerde kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'ta domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu?

KÖFTECİ YUSUF'TA DOMUZ ETİ OLAYI NE?

İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

İşte Köfteci Yusuf'la ilgili Şubat ve Mart aylarındaki iki rapor;

Köfteci Yusuf'ta domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu?

Köfteci Yusuf'ta domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi.

FİRMA HALA SESSİZ

Haberler.com olarak şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kaldı. Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu da konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.

Köfteci Yusuf'un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce harekete geçip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği ileri sürüldü. Ancak, konuya ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkmadı. Firmadan ve bakanlıktan da bu konuda açıklama yapılmadı.

Öte yandan gazeteci Fatih Altaylı da bugün yayınladığı bir videoda firmanın ismini açık vermese de "Burada garip olan şu, bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye 'yusuf yusuf' korkuyorlardır" diyerek firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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