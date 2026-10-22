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Savaş nedeniyle ihraç edilemeyen mandalina Adana'da dalında 3 liraya kadar geriledi

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Savaş nedeniyle ihraç edilemeyen mandalina Adana'da dalında 3 liraya kadar geriledi
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Adana'da hasadı süren mandalina, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ihraç edilemeyince dalında kilogramı 3 liraya kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, gemi trafiği açılmadığı için ürünün ağaçta kalma tehlikesi yaşadığını belirterek DFİF desteği istedi.

Adana'da hasadı süren mandalina Rusya-Ukrayna'ya savaş nedeniyle ihraç edilemeyince dalında 3 liraya kadar geriledi.

Türkiye'nin mandalina ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor. Bu sene 401 bin dikili mandalina ağacından 1 milyon 165 bin ton rekolte hedefleniyor.

Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar için tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek binbir emekle ürünleri topluyor ve yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İlk hasat başladığında dalında kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalinalar, Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle gemi trafiği kapandığı için ihraç edilemeyince dalında 3 liraya kadar geriledi. Boyuna göre alıcı bulan mandalinalar en düşük 3, en yüksek ise 6-7 liradan satılıyor.

"Rekolte güzel, hasat yavaş"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "29 Eylül'de mandalinanın kesimi, 6 Ekim'de ihracı başladı. Geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Bu sene mandalina para etmediği için kesim çok yavaş. Rekoltemiz iyi ancak Karadeniz'deki gemi trafiği kapalı olduğu için ürettiğimiz ürünleri yurt dışına pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Rusya ve Ukrayna'ya kara yoluyla tırlarla ürün gitmekte ama maliyeti çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"Dökme suyla değirmen dönmez"

Mandalinaların cinsi ve boyuna göre 3 ile 7 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Doğan, "Ürünü istediğimiz fiyata veremiyoruz. Nakliye fiyatları belimizi büküyor. Gemi trafiği açılmadığı sürece tırlarla yani dökme suyla değirmen dönmez. Bu ürünleri dikerken yurt dışı pazarımız var diye diktik. Şuanda ürünler ağaçta kalma tehlikesi yaşıyor" diye konuştu.

Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

"Ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz"

Mandalina üreticisi İbrahim Kaya ise verimin iyi olduğundan ancak fiyatların iç açıcı olmadığından bahsederek, "Ürün para etmediği için şuanda tüccara söz hakkımız yok. Malımızı ağaçtan temizlesin diye ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz. Ürün ağaçta kaldığı zaman mahsul düşüyor. En azından malımız ağaçtan temizlensin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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