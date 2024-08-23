Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike Banning (Gerard Butler), Amerika Birleşik Devletleri ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli gizli güvenlik ajanıdır. Bir akşam Başkan ve eşi davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.