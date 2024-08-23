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Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod Adı: Olympus filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod Adı: Olympus konusu, özeti ve Kod Adı: Olympus oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod Adı: Olympus filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod Adı: Olympus filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod Adı: Olympus filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod Adı: Olympus konusu nedir, Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler ve Kod Adı: Olympus özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike Banning (Gerard Butler), Amerika Birleşik Devletleri ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli gizli güvenlik ajanıdır. Bir akşam Başkan ve eşi davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

Osman Demir
Osman Demir
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