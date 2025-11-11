Haberler

Kocaeli valisi kimdir? İlhami Aktaş kaç yaşında, nereli?

Kocaeli valisi kimdir? İlhami Aktaş kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Kocaeli'de valilik koltuğunda kim oturuyor? İlhami Aktaş'ın ismi son dönemde sıkça gündeme gelirken, merak edilen detaylar izleyiciler ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kocaeli valisi kimdir? İlhami Aktaş kaç yaşında, nereli?

Kocaeli'nde valilik makamı son dönemde merak konusu oldu. İlhami Aktaş'ın görevi ve geçmişi hakkında sorular gündemdeyken, pek çok kişi detayları öğrenmek istiyor. Peki, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir ve kariyer yolculuğu nasıl şekillendi? Tüm bilinmeyenler haberimizin devamında yer alıyor.

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

İlhami Aktaş, Türkiye'nin önde gelen bürokratlarından biri olarak tanınıyor. 1970 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Aktaş, eğitim hayatına burada başladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Mülki idare kariyerine Erzurum Kaymakam Adayı olarak başlayan Aktaş, Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli kaymakamlık görevleri üstlendi ve deneyimlerini yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle pekiştirdi.

Bugün, kamu yönetimi alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ön plana çıkan bir isim olarak tanınıyor.

İLHAMİ AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan İlhami Aktaş, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Hem kariyerindeki deneyimi hem de yaşı, onu Türkiye'nin önemli ve tecrübeli bürokratları arasında gösteriyor.

İLHAMİ AKTAŞ NERELİ?

İlhami Aktaş, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bu köklü doğum yeri, onun kişisel ve mesleki hayatında şekillenen disiplin ve çalışkanlık anlayışının temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

İLHAMİ AKTAŞ'IN KARİYERİ

Aktaş, 1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak başladığı mülki idare kariyerinde, Bolu, Adana, Kastamonu, Bayburt, Erzincan ve Antalya gibi birçok ilçede kaymakamlık ve kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. 2008 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevler üstlenen Aktaş, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü gibi pozisyonlarda çalıştı.

2013 yılında Bakan Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlenen Aktaş, 2016 yılında ise Nevşehir Valisi olarak atanarak kamu yönetimindeki etkisini artırdı. Hem yerel yönetimlerde hem de merkezi idarede kazandığı deneyimlerle İlhami Aktaş, Türkiye'nin deneyimli ve güvenilir bürokratları arasında yer alıyor.

