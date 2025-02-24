Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir restorana giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine polis ve özel harekât ekipleri sevk edilirken, rehine krizinin sürdüğü ve içeride bulunan bir kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kocaeli'nde ne oldu SON DAKİKA? Rehine krizi neden çıktı? Olayla ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar…

KOCAELİ'NDE NE OLDU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.