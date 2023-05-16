Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Kocaeli geliyor. Peki, Kocaeli milletvekilleri kimlerdir 2023? Kocaeli'nin yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kocaeli AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Kocaeli milletvekilleri kimlerdir 2023? Kocaeli'nin yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kocaeli AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Kocaeli milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Kocaeli'den AKP 6 milletvekili, CHP 4 milletvekili, İyi Parti 1 milletvekili, MHP 1 milletvekili, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili ve Yeniden Refah Partisi 1 milletvekili çıkardı. Yeni Kocaeli milletvekili isimleri şu şekilde:

AKP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Sadettin Hülagü

- Radiye Sezer Katırcıoğlu

- Veysal Tipioğlu

- Mehmet Akif Yılmaz

- Cemil Yaman

- Sami Çakır

CHP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Mühip Kanko

- Harun Özgür Yıldızlı

- Hasan Bitmez

- Nail Çiler

MHP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Saffet Sancaklı

İYİ Parti 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Lütfü Türkkan

Yeşil Sol Parti 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Ömer Faruk Gergerlioğlu

Yeniden Refah Partisi 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri: