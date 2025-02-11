Kocaeli'de okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Kocaeli'de okul yok mu?

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, "Kocaeli'de okullar tatil mi?", "Bugün Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? İşte, merak edilenler…

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, Kocaeli'de kar yağışı etkisini giderek artırdı. Özellikle kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, buzlanma ve don olayları da hayatı olumsuz etkiliyor. 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli'de okullar tatil mi