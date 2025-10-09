Koç Üniversitesi kaç puanla alıyor? 2025 Koç Üniversitesi'ne girebilmek için kaç sıralama yapmak gerekiyor?

Üniversite tercih döneminde en çok merak edilen konulardan biri de vakıf üniversiteleri arasında öne çıkan Koç Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları oluyor. Özellikle kaliteli eğitimi, güçlü akademik kadrosu ve uluslararası imkanlarıyla dikkat çeken Koç Üniversitesi, her yıl binlerce öğrencinin hedefleri arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)

Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)

Felsefe (İngilizce) (Burslu)

Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)

Fizik (İngilizce) (Burslu)

Hemşirelik (Burslu)

Hukuk (Burslu)

Hukuk (Ücretli)

İşletme (İngilizce) (Burslu)

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)

Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)

Kimya (İngilizce) (Burslu)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)

Matematik (İngilizce) (Burslu)

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)

Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)

Tarih (İngilizce) (Burslu)

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

Tıp (İngilizce) (Burslu)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)

2025 KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI