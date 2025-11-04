Klinik Psikolog Karaköse: Kurban rolünden çıkmak bir seçim meselesidir

Psikolog Rukiye Karaköse, bireyin kendine yönelik tutumlarının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini anlattı. Kişinin kendisiyle kurduğu ilişkinin, geçmişte aldığı mesajlar ve çevresinden gördüğü yaklaşımlarla şekillendiğini vurgulayan Karaköse, "Kendimle nasıl konuştuğum, benlik ilişkimi etkiler" ifadesiyle öz farkındalığın önemine dikkat çekti.

"KENDİMİZLE KURDUĞUMUZ DİL BENLİK SAYGIMIZI BELİRLİYOR"

Rukiye Karaköse, bireyin kendine nasıl davrandığının büyük ölçüde çevresinden gördüğü yaklaşımlarla bağlantılı olduğunu söyledi. "Etrafımızdaki insanlar nasıl davranırsa biz de kendimize öyle davranırız" diyen Karaköse, koşulsuz sevgi gören bir çocuğun var olduğu haliyle değerli hissettiğini belirtti.

"OLUMLU MESAJLAR ALMAK ÖZ DEĞERİ GÜÇLENDİRİR"

Karaköse, çocuklukta alınan olumsuz mesajların yetişkinlik döneminde benlik algısını zedelediğini ifade etti. "Olumlu mesajlar almazsak, kendimizden nefret etmeyi bile öğrenebiliriz" diyen psikolog, bu durumun bireyin öz değerini düşürdüğünü ve kendine zarar veren davranışları tetiklediğini söyledi.

"KURBAN PSİKOLOJİSİNDEN ÇIKMAK BİR TERCİHTİR"

Programda kurban psikolojisinin de ele alındığını belirten Karaköse, "Kurban rolünden çıkmak bir seçim meselesidir" sözleriyle dikkat çekti. Doğru seçimlerin öz saygıyı artırdığını dile getiren Karaköse, "Sadece var olmak bile değerli olmak için yeterlidir" dedi.

"SEVGİYE LAYIK OLDUĞUMUZU HATIRLAMALIYIZ"

Karaköse, bireyin yaşamındaki küçük iyiliklerin bile büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Bir insanın gününü güzelleştirmek, birine gülümseme sebebi olmak, yoldaki engeli kenara koymak bile kıymetli eylemlerdir" ifadelerini kullandı. "Farklı bir ülkede, evde veya sokakta doğabilirdin; sevgi görmemiş olmak, sevgiye layık olmadığın anlamına gelmez" diyerek mesajını güçlendirdi.

"BAŞKALARINA GÖSTERDİĞİN ŞEFKATİ KENDİNE DE GÖSTER"

Programın sonunda, öz sevgi ve öz şefkat konusuna değinen Karaköse, "Kendini seven insan kendine zalimce davranmaz ve ihtiyaçlarını karşılar. Başkalarına verdiğin şefkatten birazını da kendine ayırmalısın" sözleriyle yayını sonlandırdı.