Kızılcık Şerbeti Zülkar ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki yangın sahnesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı sahne, izleyicileri "Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar ölüyor mu?" sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Zülkar Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ ZÜLKAR ÖLÜYOR MU?

Zülkar karakterini canlandıran Bahtiyar Memili'nin sosyal medya paylaşımları, izleyicilerde yeni soru işaretleri yarattı. Geçtiğimiz gün Nursema'yı (Ceren Karakoç) etiketleyerek bir veda mesajı paylaşan Memili, dün akşam yayınlanan bölüm sonrası Pembe Hanım'ı canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile setten bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı "Bu hikayede yanan biz olduk annem. Seninle çalışmak dünyanın en güzel işi... Ablam benim, daim ol inşallah, nice güzel işlerimiz olsun. Hoşça kal." notuyla diziden ayrılacağının sinyallerini verdi.