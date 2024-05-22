KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI #128250 Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri adeta iple çekiliyor. KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Ahmet, Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölümünde; Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez. Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer'den görmektedir. Nursema'nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar'ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah'ın yanına gider. Abdullah'ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe'yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur. Nilay'ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir. Fatih'in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir.