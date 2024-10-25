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Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?
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Ülkemizde meydana gelen hain terör saldırının ardından pek çok kanal, dizilerin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti, Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar, Star TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri her cuma ekran başındaki seyirciler ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan fragmanda Görkem, Fatih'in ondan uzak durması sebebiyle tepkisini gösterirken, bu durum ikilinin evliliğinde bir krize daha neden oluyor. Ömer ve Abdullah arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Cemal'in Kıvılcım'ın telefonuna yüklediği casus programı yeni bölüme olan merakı arttırıyor. Nursema'nın Firaz'dan yardım istemesi akılları karıştırırken, Abdullah Pembe'ye Alev bebek ile evden gideceğini söylüyor. Fatih'in bir planının olduğunun öğrenilmesi ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu planın Doğa ile ilgili olup olmadığı heyecanla bekleniyor. Yayınlanan tanıtımda Görkem, Fatih'in ondan uzak durması sebebiyle tepkisini gösterirken, bu durum ikilinin evliliğinde bir krize daha neden oluyor. Ömer ve Abdullah arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Cemal'in Kıvılcım'ın telefonuna yüklediği casus programı yeni bölüme olan merakı arttırıyor. Nursema'nın Firaz'dan yardım istemesi akılları karıştırırken, Abdullah Pembe'ye Alev bebek ile evden gideceğini söylüyor. Fatih'in bir planının olduğunun öğrenilmesi ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu planın Doğa ile ilgili olup olmadığı heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde; Fatih ve Doğa'nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir. Pembe'nin de ısrarıyla Fatih artık Görkem'e eskisi kadar uzak davranmamaya başlar. Ancak aklı kızı ve Doğa'dadır. Bu arada amcasına olan kızgınlığı ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir. Metehan ve Ezgi'nin ilişkisi gün be gün gelişmektedir. Bu gidişat Ömer ve Cansu'nun da daha sık bir araya gelmesine neden olacaktır. Görkem tarafından kurulan tuzağa düşen Mustafa, yavaş yavaş oyunun içine çekilmektedir. Yeni işi olan yayınevinde bir kitabın çıkarılmasına ön ayak olan Kıvılcım'ın başına birtakım dertler açılacak, Cemal'in onu kurtarma çabası altından ise bambaşka nedenler çıkacaktır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BUGÜN YAYINLANMAYACAK MI?

Kızılcık Şerbeti bugünkü yayın akışında yer alıyor. İşte yayın akışı:

Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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